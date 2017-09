Futebol: Farense mantém liderança, Olhanense e Moncarapachense também ganharam

Connect on Linked in

O Farense continua a liderar, isolado, a Série E do Campeonato de Portugal, em futebol, com três vitórias noutros tantos jogos, após o triunfo por 0-1 no terreno do Pinhalnovense.

O Olhanense recebeu e derrotou o Louletano e reparte a segunda posição com o Casa Pia, ambos com sete pontos. O Moncarapachense também ganhou em casa (2-0), ao Armacenenses, e segue no quarto lugar com seis pontos.

O Armacenenses está no sétimo lugar com 4 pontos e o Louletano está na 12.ª posição, com três.

Por seu turno, o Almancilense foi buscar um empate a zero aos Açores, no confronto com o Operário, mas continua na última posição, agora com um ponto.

O Lusitano perdeu (4-0), também nos Açores, mas com o Sporting Ideal e caiu para a nona posição, com apenas 3 pontos.