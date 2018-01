Futebol: Farense empata e Olhanense aproxima-se dos primeiros lugares

Connect on Linked in

O Farense empatou em casa com o Pinhalnovense (1-1), mas continua a liderar a Série E do Campeonato de Portugal, em futebol, com sete pontos de vantagem sobre o segundo classificado, que é, ainda, o Casa Pia, que também empatou, mas a zero, no terreno do Castrense.

Com estes empates dos primeiros classificados, o Olhanense, que foi ganhar (0-1) ao reduto do Louletano, subiu para a terceira posição, ultrapassando o Pinhalnovense, e está agora a dois pontos do Casa Pia e a nove do Farense.

O Moncarapachense, apesar de ainda estar na zona de despromoção (11.º, com 17 pontos), voltou a ganhar novo fôlego com o triunfo (0-1) no terreno do Armacenenses. A equipa de Armação de Pêra mantém-se na sexta posição, com 27 pontos.

O Almancilense perdeu em casa com o Operário (1-2), mas também continua por cima da linha de água (8.º, com 18 pontos).

O Lusitano, que também jogou em casa, perdeu com os açoreanos do Sporting Ideal, desperdiçou uma excelente oportunidade de sair da zona de descida e caiu para a 15.ª e penúltima posição (15 pontos). O Louletano, que perdeu com o Olhanense, está no 16.º lugar, com 16 pontos.

O Olímpico do Montijo empatou em casa com o Moura (1-1) e o Oriental recebeu e derrotou o Estrela de Vendas Novas (2-0).