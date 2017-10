Futebol: Farense e Portimonense seguem em frente na Taça

Depois do Olhanense ter sido eliminado da Taça de Portugal pelo Benfica (0-1) no sábado, apesar da excelente réplica dada pela formação algarvia, este domingo Farense e Portimonense tiveram melhor sorte e garantiram a passagem à próxima ronda.

O Farense, do Campeonato de Portugal, recebeu e derrotou (1-0) o Estoril Praia, da Primeira Liga, com um golo de Jorge Ribeiro marcado aos 77 minutos na conversão de uma grande penalidade.

O Portimonense, da Primeira Liga, sentiu muitas dificuldades no terreno do Moura, do Campeonato de Portugal. Apesar das inúmeras ocasiões que criou ao longo dos 120 minutos (empate a zero no final do tempo regulamentar e do prolongamento), a equipa orientada por Vítor Oliveira só conseguiu ultrapassar o adversário após duas séries de pontapés da marca de grande penalidade, ganhando por 6-7.