Futebol: Farense defronta Felgueiras na primeira eliminatória do “play-off”

O Farense vai jogar com o Felgueiras 1932 na primeira eliminatória do “play-off” de subida à Segunda Liga, ditou o sorteio realizado esta tarde na Cidade do Futebol, em Oeiras, sede da Federação Portuguesa de Futebol.

A primeira mão será em Felgueiras, no próximo dia 6 de maio, e a segunda realiza-se em Faro, a 13 de maio. O vencedor desta eliminatória jogará as meias-finais (a 19 e 27 de maio) com o vencedor da eliminatória que opõe Vilafranquense e Vizela.

Os vencedores das meias-finais sobem à Segunda Liga e disputarão depois um jogo, no dia 10 de junho, para apurar o campeão do Campeonato do Portugal 2017/2018.

“Play-off” de subida à Segunda Liga:

Felgueiras 1932 – FARENSE

Vilafranquense – Vizela

U. Leiria – Lusitano Vildemoinhos

Mafra – Vilaverdense