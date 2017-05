Futebol: Estádio Algarve acolhe final da Copa AFIA para veteranos

Connect on Linked in

A Região algarvia está a ser palco da terceira edição da Copa AFIA Portugal, em futebol e destinada a jogadores amadores veteranos, que reúne 450 futebolistas, a maioria oriundos do Brasil, distribuídos por 18 equipas.

Depois dos jogos da primeira fase, que decorreram ao longo de toda a semana no Estádio da Bela Vista (Parchal, Lagoa), ontem, no mesmo local disputaram-se as meias-finais, que colocaram na final as formações UNO e G40 (na categoria Diamond, 60 anos), bem como as equipas BH e Minas Brasilia (categoria Gold, 50 anos).

As finais disputam-se esta quinta-feira no Estádio Algarve, às 13h00 (categoria Gold) e 15h00 (categoria Diamond). A entrada é livre.

A cerimonia de abertura realizou-se no passado domingo, no Estádio da Bela Vista. A organização decidiu convidar este ano alguns nomes do futebol algarvio, como são os casos de Miguel Serôdio, Portela, Pitico, Nunes, Bruno Xavier, Barriga e Ademilson, para participar na competição.

A AFIA é pioneira na organização de torneios internacionais de futebol para jogadores amadores com idade entre 35 e 70 anos. Arrancaram com estas “Copas” em 1989 e, atualmente, estão posicionados em 10 países e aproximadamente 150 cidades da América do Sul, América do Norte, América Central e Europa.