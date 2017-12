Futebol distrital: Ferreiras reforça liderança

Connect on Linked in

O Ferreiras continua imparável na 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol do Algarve e este fim de semana reforçou a liderança ao ganhar (1-2) no terreno do Esperança de Lagos, que ocupava a segunda posição.

O segundo lugar é agora ocupado pelo Silves, que recebeu e derrotou (3-0) o Sambrazense. Mas a equipa de Silves está 12 pontos do líder Ferreiras.

O Imortal também subiu na tabela depois do triunfo (2-1) em casa diante do Quarteirense e agora reparte a terceira posição com o Esperança de Lagos. Ambas as equipas têm 23 pontos, ou seja, estão a 14 pontos do primeiro classificado.

Esta 13.ª jornada completou-se com os seguintes jogos: Culatrense-Carvoeiro United (3-0), Messinense-Lagoa (1-0) e Quarteira-Faro e Benfica (1-1). O Sambrazense continua a ser o lanterna vermelha, com apenas 4 pontos.