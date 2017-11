Futebol Distrital: Ferreiras não desarma

Connect on Linked in

O Ferreiras continua a liderar a 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol do Algarve, com 34 pontos, ou seja, mantém 11 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Esperança de Lagos, e 12 sobre o terceiro que é o Silves.

Na 12.ª jornada, disputada no sábado, os três primeiros ganharam pelo mesmo resultado: 4-0. A equipa do concelho de Albufeira recebeu e venceu o Quarteira, o Esperança de Lagos foi ganhar ao terreno do Quarteirense e o Silves venceu no reduto do Faro e Benfica.

O Imortal foi ganhar, também por 4-0, ao terreno do Carvoeiro United e subiu ao quarto lugar passando a somar 20 pontos.

A jornada ficou completa com os jogos Lagoa-Culatrense (3-1) e Sambrazense-Messinense (1-1). O lanterna vermelha continua a ser o Sambrazense, que tem apenas 4 pontos.