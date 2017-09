Futebol: Distrital começa no final do mês com estreias nas duas principais divisões

Connect on Linked in

As novidades são Algarve CF e Sambrazense, na 1.ª Divisão Distrital, bem como Unidos de Portimão, Internacional de Almancil e as equipas B de Louletano e Almancilense na 2.ª Distrital

DOMINGOS VIEGAS

A primeira jornada 1.ª Divisão Distrital, em futebol, disputa-se no próximo dia 23, ou seja, dentro de pouco mais de duas semanas, e o campeonato será composto por 12 equipas que lutarão por um lugar nas seis primeiras posições para poder aceder à fase de subida e de apuramento do campeão.

Os destaques desta época vão para a estreia do Algarve CF, campeão da 2.ª Distrital na temporada anterior, e para o regresso do Sambrazense, que volta assim ao principal escalão do futebol distrital algarvio depois de vários anos de ausência.

Esta primeira jornada inclui os jogos Quarteira-Ferreiras, Silves-Faro e Benfica, Culatrense-Lagoa, Esperança de Lagos-Quarteirense, Imortal-Algarve CF e Messinense-Sambrazense.

A primeira fase da competição termina a 24 de fevereiro do próximo ano, após 22 jornadas. Segue-se a segunda metade da prova, que estará dividida em duas fases: os seis primeiros lutarão pelo título e pela subida aos campeonatos nacionais e os restantes seis disputarão a permanência. Estas duas fases, com dez jornadas cada, começam a 10 de março e terminam a 19 de maio.

2.ª Distrital com três estreias

Por seu turno, a 2.ª Divisão Distrital voltará a ter 17 equipas nesta nova temporada e a primeira jornada está agendada para o dia 30 de setembro. Esta competição termina a 19 de maio do próximo ano, após a disputa de 34 jornadas.

As novidades desta época são a presença do Unidos de Portimão, do Internacional de Almancil e das equipas “B” do Louletano e do Almancilense. Estas formações juntam-se ao 11 Esperanças, despromovido da 1.ª Distrital na época anterior, bem como a 4 ao Cubo, Mentes do Desporto, Carvoeiro United, Marítimo Olhanense, Odiáxere, Esperança de Lagos B, Santaluziense, Monchiquense, Mexilhoeira Grande, Padernense, Olhanense B e Guia.

Em relação à época anterior, não participam Albufeira FC, Quarteirense B e Sistema (que tinha sido desclassificado).

Futebol juvenil também já aquece motores

Os campeonatos dos escalões de formação só começaram em outubro, à exceção da primeira divisão de juvenis e da segunda divisão de iniciados que arrancam já este mês.

O Campeonato Distrital de Juniores (sub-19) tem a primeira jornada agendada para o dia 01 de outubro e terminará a 27 de maio, após 34 jornadas. O campeão garantirá a subida aos campeonatos nacionais daquele escalão, tal como acontece nas primeiras divisões dos restantes escalões.

Nos juvenis (sub-17), a primeira fase da 1.ª Divisão disputa-se de 24 de setembro a 04 de março (22 jornadas) e a segunda fase decorre entre 18 de março e 27 de maio (10 jornadas). A 2.ª Divisão deste escalão arranca a 15 de outubro e a primeira fase, com quatro séries de cinco equipas cada, decorre até 17 de dezembro, dando depois lugar a uma segunda fase, de 07 de janeiro a 27 de maio.

A 1.ª Divisão de Iniciados (sub-15) também começa a 24 de setembro e terá uma primeira fase, com 22 jornadas, que se prolonga até 25 de fevereiro, seguindo-se a segunda fase, de 11 de março a 20 de maio. A primeira fase da 2.ª Divisão Distrital deste escalão decorre entre 08 de outubro e 28 de janeiro, seguida da segunda fase, de 04 de fevereiro a 13 de maio.