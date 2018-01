Futebol Distrital: 11 Esperanças goleia e continua na liderança

Connect on Linked in

Com a paragem na 1.ª Divisão Distrital devido aos compromissos da Seleção do Algarve, as atenções no futebol regional viraram-se para a 2.ª Divisão onde o 11 Esperanças foi ao terreno do Mentes do Desporto golear por 0-10.

O 11 Esperanças continua na liderança, com oito pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Guia, que foi ganhar 0-1 ao reduto do Louletano B. Estas são as duas equipas que ocupam atualmente os dois lugares de subida à 1.ª Distrital.

Resultados (15.ª jornada)

Odiáxere (adiado) Internacional Almancil

Louletano B (0-1) Guia

Unidos Portimão (2-0) Padernense

Monchiquense (1-0) 4 ao Cubo

Santaluziense (4-1) Esp. Lagos B

Mentes do Desp. (0-10) 11 Esperanças

Olhanense B (2-0) Marítimo Olhanense

Almancilense B (2-0) Mexilhoeira Grande FC