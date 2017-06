Futebol de 7: Temporada da SuperLiga entra na reta final

Print This Post

Com os campeonatos federados de futebol já terminados, e em período de defeso, as atenções estão agora viradas as últimas jornadas da SuperLiga de futebol de 7.

Nas últimas fases regionais houve três campeões do Algarve diferentes (Farense, 8125 e, no último, TriLution) e, agora, podemos voltar a ter novo campeão. Os principais candidatos, só com vitórias na Divisão de Elite, são o Albufeira 2016 e o SCP Núcleo de Loulé.

O Albufeira 2016 entrou nestas competições no início de 2016 e na última época ganhou a Taça da Região, podendo este ser mesmo o ano de afirmação se conquistarem o título distrital.

Esta equipa é constituída, maioritariamente, por jogadores da 1.ª Divisão Distrital de seniores do Algarve, sendo a sua base o FC Ferreiras, com cinco jogadores, entre eles Ricardo Mestre, Fábio Murraças, Cláudio Batalha (ex- Desp. Chaves), Leandro Cortez e Álvaro Carrera (ambos ex-Portimonense). Conta ainda com jogadores de Messinense, Guia, bem como Faro e Benfica.

Por seu turno, o SCP Núcleo de Loulé, na sua época de estreia na prova, pode mesmo fazer história, estando na corrida tanto pelo título na liga como na taça.

É uma equipa com uma média de idades muito superior à do Albufeira, contudo é constituída por autênticos ex-craques dos campeonatos nacionais, contando com jogadores como Pedro Dimas (ex-Newcastle de Inglaterra), Caniggia (ex-Estoril) ou Óscar Morais (ex-Beira Mar).

A última jornada disputa-se no no sábado e, depois, o campeonato só regressará após o verão, com novas provas regionais.

Última jornada (02 julho):

19:00 8125 – Hubel (Quarteira)

19:30 NDR Livramento – Os Tubarões (Faro)

20:00 Albufeira 2016 – TriLution (Quarteira)

20:30 IDFG/AllFruit – SCP Núcleo Loulé (Faro)

21:00 LCA Futebol Clube – Squad dos Repletos (Quarteira)

21:30 Snack Bar ODS – Reformados FC (Faro)