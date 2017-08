Futebol: Campeonatos param este fim de semana

Connect on Linked in

As competições nacionais de futebol sénior (Primeira Liga, Segunda Liga e Campeonato de Portugal) vão parar este fim de semana devido à disputa da primeira eliminatória da Taça de Portugal e aos compromissos da Seleção Nacional.

A “Equipa das Quinas” tem dois jogos para a fase de apuramento do Mundial 2018. Esta quinta-feira recebe a seleção das Ilhas Faroé, no Porto (Estádio do Bessa, às 19h45), e no domingo jogará na Hungria à mesma hora.

Refira-se que esta fase de apuramento termina no próximo mês de outubro com os jogos em Andorra (dia 7) e em casa com a Suíça (dia 10).