Futebol: Alves Caetano destaca aumento de praticantes e redução de incidentes disciplinares graves

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

O presidente da Associação de Futebol do Algarve (AFA), Alves Caetano, destacou o crescimento do número de praticantes na região ao longo do ano de 2016 e o facto de se terem registado menos incidentes disciplinares graves nas diversas competições.

O dirigente falava durante o almoço de Natal que reuniu membros dos corpos sociais e funcionários da AFA, realizado no restaurante “O Tapas”, em Monte Gordo.

Alves Caetano salientou ainda a competitividade registada a nível nacional pelas equipas algarvias, um dado que considerou “ainda mais relevante” devido ao facto da AFA “não estar entre as maiores associações do país” e os clubes “enfrentarem conhecidos condicionalismos de ordem geográfica, por estarem longe dos grandes centros”.

O “esforço crescente numa gestão rigorosa e em medidas concretas de apoio aos clubes” foram igualmente salientados. O “importante trabalho realizado pelos clubes, em tempos reconhecidamente difíceis” também mereceu destaque nas palavras de Alves Caetano, reconhecendo que “o futebol e o futsal da região souberam, com dedicação e engenho, encontrar soluções para ultrapassar, ou pelo menos minimizar, os efeitos da crise”.

O presidente da Assembleia Geral, Reinaldo Teixeira, dedicou palavras de reconhecimento aos dirigentes, particularmente aos que integram os órgãos que exigem uma maior disponibilidade de tempo (Direção, Conselho de Arbitragem e Conselho de Disciplina), já que “dão muito sem receber nada em troca”.

Reinaldo Teixeira deixou também o testemunho do seu apreço a “todos os funcionários da casa”, além de manifestar o desejo de ver o Algarve “manter e reforçar um estatuto de referência no futebol nacional, com uma presença cada vez mais significativa nos escalões nacionais” e a “realização entre nós de grandes eventos: depois da Seleção A aqui ter jogado em novembro, segue-se a ‘final four’ da Taça da Liga em janeiro”, recordou.