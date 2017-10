Futebol: Alves Caetano apoia alteração do jogo da Seleção

Connect on Linked in

O presidente da Associação de Futebol do Algarve (AFA), Carlos Alves Caetano, mostrou-se sensível à decisão da Federação Portuguesa de Futebol de realizar os jogos da Seleção Nacional em regiões afetadas pelos incêndios, quando uma das partidas estava inicialmente agendada para o Estádio Algarve (com os Estados Unidos, a 14 de novembro).

“É sempre um prazer para o Algarve receber todas as seleções nacionais, sem exceção, e é claro que receber a Seleção Nacional A é sempre motivo de grande orgulho. Face aos acontecimentos trágicos que assolaram várias regiões do País, o Algarve encara com um grande espírito solidário esta decisão da Federação Portuguesa de Futebol de realizar estes jogos em duas regiões muito afetadas”, refere o responsável máximo da AFA.

“É uma decisão que apoiamos, pois trata-se de uma mensagem muito positiva que a FPF dá a todo o País e à qual nos associamos. Ainda para mais estes jogos terão um cariz solidário, pois as receitas reverterão para as famílias afetadas pelos incêndios.”, prossegue Alves Caetano.

“Trata-se de uma singela contribuição para um reinício de muitas famílias, em que a Associação de Futebol do Algarve e todas as Associações do País se revêm pois pode ajudar a reparar algum do sofrimento dessas muitas pessoas. Estamos solidários com esta decisão e com todas as pessoas que sofreram com os incêndios.”, conclui o presidente da AFA.