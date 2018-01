Futebol: Algarve falha final da Taça das Regiões e também houve polémica

Print This Post

A Seleção do Algarve concluiu a fase final da Taça das Regiões com uma vitória e um empate no seu grupo, tal como a seleção de Braga, mas acabariam por ser os minhotos a passar à final, que venceram, devido ao facto de terem marcado mais golos.

A formação algarvia começou por empatar a zero com Braga e depois derrotou Castelo Branco por 1-0, mas a seleção minhota acabaria por ficar no primeiro lugar já que tinha derrotado Castelo Branco por 3-0.

Na final, Braga bateu Viana do Castelo por 1-0 e será o representante português na Taça das Regiões da UEFA. Os jogos desta fase final disputaram-se entre quinta-feira e domingo no Distrito de Santarém.

Lisboa abandona em protesto

Refira-se que a seleção de Lisboa, que estava no outro grupo, abandonou a competição alegando que a seleção do Porto utilizou um jogador que disputou a Taça da Liga, nas últimas duas épocas, ao serviço da equipa profissional do Paços de Ferreira. Recorde-se que a Taça das Regiões destina-se, exclusivamente, a jogadores amadores.

Em comunicado, a Associação de Futebol de Lisboa garantiu que “irá ativar os mecanismos legais para que seja reposta a verdade desportiva”.