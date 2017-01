Futebol 7: Fase regional da Superliga entra na reta final

Connect on Linked in

A Divisão de Elite da Superliga de Futebol 7 arrancou no domingo com as seis melhores equipas da primeira fase (8125, Trilution, Albufeira 2016, MiliTextil, Reformados e Hubel). O vencedor desta fase será o novo campeão algarvio e irá disputar o título nacional.

Num jogo que estava a criar grandes expectativas, o 8125 derrotou a equipa do Albufeira 2016 por 6-3. Os homens de Albufeira até começaram melhor, estando em vantagem por duas ocasiões, mas a consistência da equipa de Quarteira falou mais alto. Amalio foi o homem do jogo, bisou e foi fundamental para o 8125 levar de vencida a equipa de Alex Silva.

Num jogo para o qual não havia favoritos, o Trilution acabou por receber e vencer o Reformados FC, de Quarteira, por 3-0. A consistência defensiva e o mortífero contra-ataque foram a chave desta vitória para os homens de Domingos Arsénio. Luís Ricardo na baliza da equipa da casa também esteve em grande destaque. Nota de destaque para Marinho, que apontou o primeiro golo do encontro num fantástico pontapé acrobático.

No último jogo da noite, o MiliTextil venceu sem dificuldade, por 7-2, uma equipa muito desfalcada do Hubel. Os homens de Luís Palma aproveitaram as fraquezas do adversário, assumindo o primeiro lugar da Divisão de Elite devido aos golos marcados. Notas de destaque para Djukic e Botelho, do MiliTextil, ambos em grande forma. De salientar que Djukic é uma nova contratação, tendo vindo do FC Poli, de Quarteira.

Também no último fim de semana começou o denominado Championship (Liga de Inverno), competição que integra as equipas que não conseguiram a passagem à Divisão de Elite e as novas equipas. Refira-se que as inscrições de novos atletas nas equipas encerram dia 21 de janeiro. Quem pretender obter mais informação sobre as útimas vagas para novas equipas pode contactar a organização via telefone (915769541).

Nesta ‘categoria’ o Tubarões derrotou o Four Seasons por 3-2. Jogo muito disputado a meio campo, mas a experiência do Tubarões acabou por ser fundamental para o desfecho deste encontro, apesar da excelente réplica deixada em campo pelo Four Seasons, estes muito inspirados pelo seu capitão Milton Cruz que bisou. No lado do Tubarões, Bousseelham e Jaylson foram os obreiros desta vitória.

Próxima jornada (2.ª), domingo:

Divisão de Elite

Albufeira 2016 – Reformados FC (Quarteira, 19h00)

8125 – Hubel (Quarteira, 20h00)

Trilution – MiliTextil (Faro, 21h00)

Championship (Liga de Inverno)

FC Poli – Tubarões (Quarteira, 18h00)

UnderGround T. – Four Seasons (Quarteira, 21h00)

Coral Faro – New Team FC (Faro, 19h00)

Ron Jeremies – IDFG (Faro, 20h00)