Fundos europeus estimulam pequenos negócios no Algarve

O Programa Operacional Regional CRESC Algarve 2020 recorda que a terceira fase do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego (SI2E), encontra-se a decorrer até 14 de dezembro.

“O SI2E visa apoiar projetos de criação, expansão ou modernização de micro e pequenas empresas com criação líquida de emprego, através do financiamento de postos de trabalho e das despesas de investimento”, explica a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

Na região algarvia, este sistema de incentivos é gerido pelos Grupos de Ação Local (GAL) e é aplicável a projetos com um investimento elegível até 100 mil euros.

As entidades gestoras responsáveis pelo acompanhamento deste sistema no Algarve são o GAL Rural – Interior do Algarve Central (Associação In Loco – Nélson Domingues), GAL Urbano Silves 2020, GAL Urbano Lagos Cidade 2020, GAL Rural Adere 2020 (Associação Vicentina – Aura Fraga), GAL Urbano Faro 2020 (Fundação António da Silva Leal – César Augusto), GAL Costeiro – Sotavento do Algarve (Município de Olhão – Edgar Domingos), GAL Costeiro – Pesca do Barlavento do Algarve (Agência de Desenvolvimento do Barlavento – José Moura Bastos), GAL Urbano Tavira 2020 (Fundação Irene Rolo – Noémia Neves) e GAL Rural Baixo Guadiana 2020 (Associação Terras do Baixo Guadiana – Ricardo Bernardino), ou com a autoridade de gestão do CRESC Algarve 2020.

As operações podem ser financiadas por via do FEDER e/ou do FSE. Para concorrer ao SI2E, o promotor deve aceder ao Balcão 2020. A autenticação no portal requer o uso do número de identificação fiscal e da palavra-chave fornecida pela Autoridade Tributária e Aduaneira.

Em relação às duas fases anteriores do SI2E no Algarve, foram aprovadas 19 candidaturas até 31 de outubro, com um investimento total de 967.447 euros.

NC|JA