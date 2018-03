Fundo Ambiental apoia projetos de educação ambiental

Connect on Linked in

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve informa que já está aberto o período de apresentação de candidaturas a avisos do Fundo Ambiental na área da educação ambiental. Com uma dotação de 500 mil euros, o aviso “Educação Ambiental + Sustentável: Promover o uso eficiente da água” pretende que se adotem medidas preventivas para uma correta gestão dos recursos hídricos, através de boas práticas de uso eficiente da água pelos diversos setores económicos, nomeadamente a agricultura, a indústria e o turismo, mas também por todos os cidadãos.

Igualmente com uma dotação de 500 mil euros, o aviso “Educação Ambiental + Sustentável: Repensar rios e ribeiras” pretende sensibilizar o público para a importância da qualidade e quantidade da água, bem como dos ecossistemas associados, incentivando uma cidadania e participação ativa do público.

O período para a candidatura termina, em ambos os casos, a 7 de maio. Podem candidatar-se a estes avisos entidades públicas, empresas, associações e fundações. A descrição completa do programa encontra-se disponível no sítio do Fundo ambiental (http://www.fundoambiental.pt/)

A comparticipação máxima dos projetos é de 70% do valor do projeto, exceto para as organizações não governamentais do ambiente, caso em que o cofinanciamento pode atingir 95%. No caso do primeiro aviso, as associações de âmbito local também beneficiam de um cofinanciamento de 95%. O valor máximo de apoio, por projeto, é de 50 mil euros.

Estes dois avisos enquadram-se na Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020). Aprovada pelo Governo em junho de 2017, a ENEA 2020 assenta em três pilares essenciais: Descarbonização da Sociedade, Promoção da Economia Circular e Valorização do Território.

JA