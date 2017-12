Fundação da Juventude à procura de jovens cientistas

Connect on Linked in

Até 14 de abril de 2018, estão abertas as candidaturas para a 26ª edição do Concurso para Jovens Cientistas. Para os melhores projetos há prémios e a oportunidade de participarem em certames internacionais com trabalhos das mais variadas áreas de estudo: biologia, ciências da terra, ciências do ambiente, ciências médicas, ciências sociais, economia, engenharias, física, informática/ciências da computação, matemática, química e bioeconomia.

A participação neste concurso destina-se a estudantes do ensino básico, secundário ou primeiro ano do ensino superior, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos. Os jovens devem apresentar um projeto científico inovador que tenha sido concluído, preferencialmente, antes da entrada no ensino superior.

O concurso tem como objetivos “promover ideais de cooperação e intercâmbio entre jovens cientistas e investigadores”, e “estimular o aparecimento de jovens talentos nas áreas da ciência, tecnologia, investigação e inovação”.

Cada escola pode apresentar no máximo seis projetos.

Mais tarde, os trabalhos vencedores vão ser apresentados na Mostra Nacional de Ciência, que irá decorrer de 31 de maio a 2 de junho de 2018, no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto.

NC|JA