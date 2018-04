“Fragata da Liberdade” chega a Portimão no mês de maio

Connect on Linked in

A réplica mais famosa do “Hermione”, o navio a bordo do qual o marquês de Lafayette embarcou em direção à América do Norte, em 1780, onde foi símbolo da “liberdade”, fará escala em Portimão, entre os próximos dias 8 e 10 de maio.

A escala na região algarvia da “Fragata da Liberdade” será o mote para um evento que visa reforçar a francofonia que une as duas nações.

Ao longo dos três dias, a organização vai preparar diversos espetáculos de música e animação, jantares temáticos a bordo, exposições e conferências.

Esta é uma iniciativa organizada pela delegação algarvia da associação Union des Français de l’Étranger (UFE) que se insere nos valores humanistas portugueses e franceses, sendo esta escala da Hermione vista como uma ocasião perfeita para reforçar a francofonia que há tanto tempo une estas duas nações.

Pela sua relevância, foram convidados para a receção da Hermione a Presidência da República Portuguesa, a marinha portuguesa e francesa, as embaixadas francesas e dos EUA, entre outras instituições governamentais.

A escala em Portimão insere-se num cruzeiro de quatro meses e meio, que teve início em fevereiro passado em La Rochelle (França) e inclui paragens em Tânger (Marrocos), Barcelona (Espanha), Sète (França), Toulon (França), Marselha (França), Port Vendres (França), Bastia (França), Portimão (Portugal), Pasaia (Espanha), terminando a 16 de junho, em Bordéus (França).

O navio “Hermione” foi reconstruído em 2015, de acordo com a traça original. Trata-se do único navio a navegar presentemente no mundo, inteiramente em madeira, utilizando materiais naturais. Possui três mastros, tem 65 metros de comprimento, 45 de altura, tem 1150 toneladas e 17 velas de linho, com uma superfície de 2200 metros quadrados para além de 25 quilómetros de cordas. Foram necessários 17 anos para concluir esta construção.

JA