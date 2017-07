Fotógrafo retrata como eram os algarvios nos anos 60 e 70

Connect on Linked in

“Algarve 63”, um livro de fotografia de Tim Motion publicado pelos Encontros de Fotografia de Lagoa 2017, será publicamente apresentado esta sexta-feira, dia 14 de julho, às 18h00, no parque municipal do Sítio das Fontes, em Estômbar, Lagoa.

Trata-se de um livro com sessenta e três fotografias das décadas de 1960 e 1970, feitas por Tim Motion, um fotógrafo que nesses tempos vivia no Algarve.

“São imagens com uma espontaneidade e humanismo absolutamente cativantes, só passíveis de serem registadas por quem estava muito próximo das gentes algarvias. É um ‘photobook’ singular, com um olhar quase neo-realista, distinto de todos os já existentes para o Algarve”, frisam os promotores da iniciativa.

Para além das fotografias, todas a preto e branco, o livro conta com textos de Francisco Martins, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Nuno de Santos Loureiro, coordenador e curador da obra, Miguel Reimão Costa, arquiteto e professor na Universidade do Algarve, e do próprio Tim Motion. Tomé Moreira e Isabel Matos Ferreira foram os designers gráficos.

Em paralelo com a apresentação do livro, será inaugurada uma exposição de fotografia, também no parque municipal do Sítio das Fontes, com imagens selecionadas do livro.

A exposição, de acesso gratuito, ficará patente ao público até 16 de setembro próximo e poderá ser visitada de terça a sábado, das 11h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

NC|JA