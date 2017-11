Fotografias revelam pormenores de Portimão que escapam ao olho

Print This Post

No próximo sábado, dia 25 de novembro, às 17h00, inaugura no museu de Portimão a exposição dos trabalhos premiados na maior maratona fotográfica a sul do Tejo – 17ª Corrida Fotográfica de Portimão.

O evento, organizado pela autarquia e museu de Portimão, contou com a participação de 80 fotógrafos, alguns deles residentes estrangeiros oriundos de diferentes partes do país e ainda um grupo de fotógrafos de nacionalidades espanhola e brasileira.

“No decorrer da prova os participantes tiveram oportunidade de registar, através da sua criatividade fotográfica, um renovado olhar sobre o património cultural e natural do município captando gestos, pessoas, atividades, vivências e pormenores de Portimão”, adianta a organização.

Este ano, a exposição da Corrida Fotográfica contemplará, para além das habituais fotografias vencedoras, um núcleo de imagens subaquáticas obtidas durante os trabalhos de prospeção arqueológica que têm vindo a ser realizados no rio Arade, sendo possível, deste modo, revisitar o fundo do rio e perceber as enormes potencialidades arqueológicas e também fotográficas que este oferece.

Para além das imagens vencedoras, a exposição integrará igualmente as melhores fotos de cada um dos oito temas e um tema especial do júri sobre o museu.

A exposição pode ser visitada até ao dia 15 de abril de 2018, à terça-feira das 14h30 às 18h00, e de quarta-feira a domingo das 10h00 às 18h00.

