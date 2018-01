Fotografia: “Desertificação” de Telma Veríssimo para ver em Castro Mraim

Connect on Linked in

A Casa do Sal, em Castro Marim, acolhe, a partir do dia 2 de fevereiro, a exposição “Viagem Interior – Desertificação e Despovoamento no Algarve”, construída a partir do documentário fotográfico realizado pela fotógrafa Telma Veríssimo entre 2016 e 2017. A inauguração está marcada para as 17h30.

“Viagem Interior” propõe uma reflexão sobre as dificuldades que afetam dois terços da região algarvia, a serra, uma realidade bem conhecida por Castro Marim, com três freguesias rurais (Castro Marim, Odeleite e Azinhal).

Os trabalhos reunidos aludem aos impactos das alterações climatéricas na fauna e na flora da serra algarvia. A subida da temperatura, as ondas de calor e as secas provocaram alterações nos solos e a biodiversidade fragilizou-se. A população, que outrora conseguia viver da agricultura, fugiu para o litoral, à procura de melhores condições de subsistência, e hoje o envelhecimento da população é um dos retratos mais veementes do interior, aliado à perda das tradições, um dos pilares da identidade destas comunidades.

Telma Veríssimo é fotógrafa profissional desde 1993 e até 2006 colaborou regularmente com publicações regionais e nacionais tais como Público, Diário de Notícias, revista Casas de Portugal, Jornal do Algarve e Jornal Barlavento.

A exposição “Viagem Interior – Desertificação e Despovoamento no Algarve” poderá ser visitada até ao final do mês de março, todos os dias, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Esta iniciativa conta com o alto patrocínio da Assembleia da República e os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve, programa 365 Algarve, Turismo de Portugal, Águas do Algarve, Câmara Municipal de Castro Marim, Associação Odiana e marca Natural.PT.