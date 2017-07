Fotografia de natureza: Agostinho Gomes expõe em Santa Rita

Connect on Linked in

A exposição de fotografia “Vida no Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António”, da autoria de Agostinho Gomes, foi inaugurada recentemente no Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela (antiga escola primária de Santa Rita) e estará patente até 15 de setembro.

A mostra apresenta um conjunto de cerca de 30 fotografias sobre a vida naquela reserva natural, nomeadamente as numerosas espécies de aves aquáticas que por lá passam, fazendo desta uma das áreas de maior interesse ornitológico do nosso país. Trata-se de uma exposição inédita de uma reserva com o maior número de espécies de aves do país.

Agostinho Gomes, natural de Castro Marim e residente em Vila Real de Santo António, dedica-se, desde os anos 80, ao seu interesse pela avifauna da região do Baixo Guadiana. A sua paixão é agora traduzida nesta exposição, que surge como forma de sensibilização para a biodiversidade e necessidade de proteção das espécies existentes nesta área de importância internacional.