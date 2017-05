Fortaleza recebe evento “Nova Escola de Sagres”

Connect on Linked in

“Nova Escola de Sagres” é o evento que vai ter lugar, nos próximos dias 19 e 20 de maio, na fortaleza de Sagres. A iniciativa decorre no âmbito do programa DiVaM 2017 – Dinamização e Valorização dos Monumentos – que tem como tema central “Lugares de Globalização”. A organização é da Direção Regional de Cultura do Algarve e o projeto é promovido pelo Centro de Ciência Viva de Lagos.

O projeto pretende “reunir na fortaleza de Sagres diversas áreas do saber prático, passado e atual, como justificação conceptual na dinamização de atividades relacionadas com a artes de navegar, a história e o conhecimento que resultaram no primeiro grande evento da globalização – os Descobrimentos”.

Construir uma caravela

“Pretende-se que em cada atividade sejam abordados conceitos que remetam para um contexto histórico, mas relacionando-os com os conhecimentos da atualidade e com os novos saberes, tecnologias e produtos, recorrendo a ferramentas atuais e de elevada tecnologia”, acrescentam os responsáveis, explicando que cada participante terá a oportunidade de experimentar com as suas próprias mãos atividades como a construção de uma caravela modular de seis metros de comprimento, a exploração de instrumentos de navegação, construção de mapas, cartas e relógios de sol, a exploração das plantas dos descobrimentos e outras atividades práticas de cariz científico e tecnológico…

