Fortaleza de Sagres ganhou 39 visitantes por dia em 2016

Em média, são 39 visitantes por dia a mais em relação a 2015. Os mais de 335 mil visitantes da fortaleza de Sagres em 2016 colocam o monumento algarvio no top dos mais visitados do país. No total, os quatro monumentos com controle de entradas no Algarve registaram um aumento de 5,1% de visitantes em 2016

“A fortaleza de Sagres tem aumentado consecutivamente o número de visitantes, tendo este ano registado o terceiro melhor dos últimos 20 anos, desde que o monumento abriu ao público em 1997”, revela a Direção Regional de Cultura do Algarve…

(NOTÍCIA PUBLICADA NA ÍNTEGRA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – 12 DE JANEIRO)

Nuno Couto | Jornal do Algarve