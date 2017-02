Formação para jovens agricultores em Alcoutim

Print This Post

A Associação de Proprietários Florestais das Cumeadas do Baixo Guadiana (Cumeadas), com sede no Pereiro, concelho de Alcoutim, vai promover um curso de formação para jovens agricultores.

Os destinatários desta formação são os jovens agricultores com projetos aprovados pelo programa PRODER, a partir de 1 de janeiro de 2013, ou PDR2020. A formação tem direito aos subsídios de alimentação e transporte e é sujeita a número mínimo de inscrições.

No âmbito da abertura do gabinete de apoio ao mundo rural, a associação Cumeadas irá ainda promover, no primeiro trimestre de 2017, uma formação para “Transporte de Animais Vivos”, cujos destinatários deverão ser detentores de veículos registados ou licenciados pela DGAV, seus condutores e ajudantes de transporte; agricultores detentores de explorações pecuárias registadas e seus trabalhadores pecuários.

