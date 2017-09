Final do campeonato nacional de futevólei disputa-se em Lagoa

Connect on Linked in

A final do Campeonato Nacional de Futevólei realiza-se, nos próximos dias 2 e 3 de setembro, na Praia do Carvoeiro, em Lagoa, e conta com a participação dos melhores atletas desta modalidade, como Alan jogador da selecção nacional de futebol de praia, entre outros.

A fase final da 12ª edição do Campeonato Nacional de Futevólei começa no sábado, com a participação de 12 equipas divididas por 4 grupos e a final realiza-se no domingo às 17h15, antecedida das meias finais às 15h00.

Destaque para a presença da dupla Nelson Pereira e Miguel Pinheiro que conquistaram recentemente o título de campeões da Europa, frente à França, em junho, na Praia dos Pescadores em Albufeira.

Entre os 24 atletas participantes estão várias figuras conhecidas como Alan, jogador da seleção nacional de futebol de praia, Nilson Junior ex-guarda redes do V. Guimarães, ou o futebolista Júlio Alves, irmão do internacional português Bruno Alves.

JA