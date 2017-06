Finais do desporto escolar em Faro, Loulé e S. Brás

Connect on Linked in

O Gabinete do Desporto Escolar do Algarve vai organizar, no próximo dia 2 de junho, nos concelhos de São Brás de Alportel, Faro e Loulé, a fase regional de algumas modalidades do desporto escolar, nos escalões de infantis e iniciados.

Este evento decorrerá num formato concentrado e terá a participação dos alunos apurados nas fases locais nas modalidades de badminton, natação, ténis, voleibol, futsal, atletismo, andebol e basquetebol.

As competições decorrerão nas instalações desportivas dos três concelhos, entre as 9h00 e as 16h00, e terá a participação de cerca de 800 alunos de todas as escolas do Algarve.

Após os momentos de competição das várias modalidades, será organizado no pavilhão municipal da Penha, em Faro, um lanche com todos os participantes e a cerimónia de entrega de prémios.

