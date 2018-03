Luís Guilherme e folclore animam Feirinha da Páscoa na Altura

Connect on Linked in

Os tradicionais folares, doces regionais, artesanato e muitos outros produtos locais, vão estar à venda na Feirinha da Páscoa, que se realiza na Altura, concelho de Castro Marim, no sábado e no domingo, entre as 10h00 e as 17h00, junto à rotunda da Avenida 24 de Junho.

Os mais pequenos vão poder divertir-se com os ‘workshops’ de folares e pinturas de ovos, que se realizam nos dois dias, a partir das 15h00.

Do cartaz faz parte também a animação musical: sábado com Luís Guilherme e no domingo com o Grupo Etnográfico Santo António de Arenilha, sempre às 17h00.

“Iniciativas como a Feirinha da Páscoa incentivam a promoção dos produtos regionais e contribuem para alavancar a economia local, afirmando Castro Marim na época baixa, quando a procura turística no concelho é menor”, explica a organização, que está a cargo da Junta de Freguesia de Altura e da Câmara Municipal de Castro Marim.