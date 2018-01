Filme mostra os horrores do holocausto em Silves

Connect on Linked in

O filme “Treblinka” do realizador Sérgio Tréfaut será passado numa sessão a realizar no próximo sábado, dia 6 de janeiro, pelas 21h30, no Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves.

A atividade, que se destina a um público maior de 14 anos, é dinamizada pela autarquia local.

Sérgio Tréfaut é um realizador português, nascido em 1965. Autor de diversos filmes/documentários, como “Outro pais”, “Lisboetas”, “Alentejo Alentejo” e da obra de ficção “Viagem a Portugal”, dá-nos a conhecer através deste filme os horrores do holocausto.

A ação acontece dentro de diversos comboios numa viagem entre a Ucrânia e a Polónia, de modo a recordar que foi dessa forma que os judeus foram levados para os campos de concentração e extermínio.

No filme, o realizador recorreu à voz e à palavra para abordar o tema, utilizando um núcleo reduzido de atores: Isabel Ruth e Kirill Kashlikov.

“Treblinka” foi exibido em diversos festivais de cinema europeus, sendo galardoado com o “Prémio para melhor filme no IndieLisboa” de 2016.

O ingresso tem um custo de 2,5 euros.

Campo da morte criado em 1942

Treblinka foi um campo de extermínio alemão, criado em 1942, na Polónia ocupada pelos nazis. De julho de 1942 a novembro de 1943, estima-se que os alemães e os seus colaboradores assassinaram entre 870 mil e 925 mil judeus em Treblinka.

O procedimento era brutal: naquela altura, os comboios chegavam com os prisioneiros ao campo, que eram separados e levados para o centro de extermínio. As vítimas eram forçadas a correr nuas por um caminho fechado, até às câmaras de gás, identificadas falaciosamente como balneários com chuveiros para desinfeção. Estas câmaras da morte matavam por asfixia todas as pessoas que estavam dentro… homens, mulheres e crianças.

O campo só seria desativado em julho de 1944, quando as tropas soviéticas tomaram Treblinka.

