Festival ‘inunda’ Algarve com música árabe e oriental

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Está de regresso nos meses de janeiro e fevereiro a música que durante séculos inundou bazares, medinas e palácios do Gharb al-Andalus. Trata-se da 17ª edição do Festival de Música al-Mutamid, cuja primeira edição decorreu em janeiro de 2000.

Este ano, o cartaz conta com espetáculos no Convento de São José em Lagoa (27 de janeiro), Centro Cultural António Aleixo em Vila Real de Santo António (28 de janeiro), Teatro Mascarenhas Gregório em Silves (3 de fevereiro), auditório municipal de Albufeira (4 de fevereiro), Cine-Teatro Louletano (10 de fevereiro), Centro Cultural de Lagos (11 de fevereiro) e auditório municipal de Lagoa (18 de fevereiro). Todos os concertos têm lugar às 21h30 .

“Este evento musical itinerante surgiu com o duplo objetivo de resgatar e divulgar a música do Gharb al-Andalus, mas também responder à escassez cultural então existente na denominada época baixa de turismo do Algarve”, adianta a organização.

Dezassete anos depois da primeira edição deste festival, os responsáveis frisam que “a realidade cultural do Algarve é bem diferente, no entanto, o Festival de Música al-Mutamid manteve os seus dois objetivos iniciais inalterados”.

Este evento dá a conhecer mais profundamente a música árabe-andalusí e oriental, com atuações de grupos especializados no resgate dos sons de al-Andalus, mas também na música e dança do Médio Oriente.

Este festival pioneiro e de caraterísticas únicas em Portugal é também uma homenagem ao rei poeta al-Mutamid, filho e sucessor do rei de Sevilha Al-Mutadid.

Programa:

MUHSILWAN

Música afro-árabe

27 janeiro > 21:30

Convento de São José (LAGOA)

28 janeiro > 21:30

Centro Cultural António Aleixo (VILA REAL SANTO ANTÓNIO)

AL-BASHIRAH

Música árabe-andalusí, giro sufi e dança tanora

3 fevereiro > 21:30

Teatro Mascarenhas Gregório (SILVES)

4 fevereiro > 21:30

Auditório Municipal de Albufeira (ALBUFEIRA)

EL LAFF

Música árabe e dança oriental

10 fevereiro > 21:30

Cine-Teatro Louletano (LOULÉ)

11 fevereiro > 21:30

Centro Cultural de Lagos (LAGOS)

NYFTYS ENSEMBLE

Música e dança oriental

18 fevereiro > 21:30

Auditório Municipal de Lagoa (LAGOA)

NC|JA