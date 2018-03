Festival Internacional de Música do Algarve arranca em Loulé

Connect on Linked in

A Associação Musical do Algarve organiza, pelo segundo ano consecutivo, o FIMA – Festival Internacional de Música do Algarve, que decorre entre os dias 2 de março a 24 de maio. Durante três meses, a região algarvia vai receber 15 concertos de música clássica pautados pela qualidade e excelência dos maestros, grupos e solistas convidados.

A soprano portuguesa Elisabete Matos junta-se à Orquestra Clássica do Sul no concerto de abertura “Os Sons do Destino”, a ter lugar no Cineteatro Louletano, em Loulé, no dia 2 de março, às 21h00. Detentora de enorme prestígio e reconhecimento internacionais, Elisabete Matos marca presença num programa que recorda o dramatismo da obra de Wagner e a veia inspiradora de Tchaikovsky, com direção do maestro Rui Pinheiro.

Na 33ª edição, o FIMA regressa ao Algarve com uma programação diversificada e com a realização de concertos em diferentes localidades da região. Com as danças e músicas tradicionais da Arménia apresenta-se o Quarteto Chilingirian; na aliança harmoniosa entre piano e violino surge o Doppio Ensemble, um projeto de duas intérpretes portuguesas; ou ainda a Orquestra Filarmonia das Beiras, conduzida pelo maestro Ernst Schelle e na companhia do solista Vladimir Tolpygo, ao violino, são algumas das muitas sugestões musicais do FIMA para os próximos meses. Num formato original, o ator Diogo Infante sobe também ao palco, acompanhado por um agrupamento de música de câmara.

Os concertos do FIMA – Festival Internacional de Música do Algarve têm lugar nos concelhos de Albufeira, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, São Brás de Alportel, Silves e Tavira.

