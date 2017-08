Festival F leva três noite de música à zona histórica de Faro

Connect on Linked in

Sete palcos para receber alguns dos principais nomes da música portuguesa da atualidade. Evento terá mais de 40 atuações e inclui ainda artes plásticas, literatura, cinema, tertúlias, artesanato e ‘stand up comedy’

A quarta edição do Festival F decorre na zona histórica de Faro de 31 de agosto a 02 de setembro, com mais de 40 atuações e afirmando-se no roteiro dos festivais de música como o último grande festival de verão.

Esta ano, o festival passa a contemplar três noites de programação, em vez de duas, aumenta a sua lotação em 20% e sai pela primeira vez para fora da muralha, embora a Vila Adentro continue a ser o coração do evento.

Rui Veloso, Carminho, Miguel Araújo, AGIR, Salvador Sobral, Dengaz, Mão Morta, Jorge Palma e Xutos & Pontapés são alguns dos destaques do alinhamento, que inclui ainda Cuca Roseta, Samuel Úria, Beatbombers, Batida, Valete, HMB, Dillaz, Orelha Negra, Frankie Chavez, entre muitos outros.

A par da programação musical, dividida por sete palcos, o Festival F abrange outras áreas culturais como as artes plásticas, literatura, cinema, tertúlias, artesanato de autor, ‘stand up comedy’ e ainda várias áreas de comida e bebida.

“Ao longo de três edições o Festival F tem promovido Faro como local privilegiado para a realização de um festival de música, valorizando o património, através da escolha da zona histórica da Vila Adentro, e a cultura, com uma programação de referência, dinâmica e abrangente”, explicam os promotores.

Em 2017, na quarta edição, o festival afirma-se definitivamente no panorama dos grandes festivais de música em Portugal, sendo incluído no projeto Portuguese Music Festivals, promovido pelo Turismo de Portugal.

O Festival F, uma iniciativa do Município de Faro, do Teatro Municipal de Faro, da Ambifaro e da produtora Sons em Trânsito, é reconhecido pela Europe Festivals Association, que após um processo de avaliação revolveu distingui-lo com o selo EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe), por dois anos consecutivos, em 2016 e 2017. Também nestes últimos dois anos foi eleito enquanto “Escolha do Consumidor”.

O bilhete diário custa 15 euros e os passes para os três dias custam 30 euros (se comprados até esta sexta-feira) e 40 euros (a partir daquela data). As crianças até aos 12 anos não pagam. Os ingresso podem ser adquiridos na na bilheteira online (BOL), no Teatro das Figuras e nos pntos de venda aderentes (Fnac, CTT, Worten e El Corte Inglés).