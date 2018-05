Festival Entre Mares reúne diversas expressões artísticas em Portimão

Connect on Linked in

O Teatro Municipal de Portimão (TEMPO) e o museu daquela cidade estão a acolher, até 7 de junho, o Festival Entre Mares.

“Halka”, do Grupo Acrobático de Tanger, é o primeiro espetáculo deste festival, que está integrado no programa 365 Algarve, através de um programa que abarca as expressões artísticas do novo circo, da dança, da world music, do teatro e do cinema.

Em “Halka”, a arte acrobática marroquina ancestral vê-se em a braços com um grupo de 14 acrobatas, oferecendo uma hora intensa de circo contemporâneo, cheio de proezas acrobáticas ao ritmo dos tambores, do banjo e do ribab, misturando em palco poesia, humor e melancolia. “Halka” terá duas sessões, uma no dia 4 e outra no dia 5 de maio.

No dia 12 de maio, Ziya Azazi, o bailarino dervish turco que emocionou o público quando em 2010 dançou no TEMPO, originando uma das maiores ovações de sempre naquele teatro, apresenta “Kismet”, uma obra experimental coreografada, produzida e executada em colaboração com o compositor e performer Claudio Bettinelli, em coprodução com o Teatro Municipal de Portimão.

Oum é uma cantora e compositora marroquina que lançou sua carreira no início dos anos 2000 com canções influenciadas pelo pop e hip-hop, com letras em inglês e darija, o dialeto árabe magrebino falado no norte de África. Através da sua voz sensual, Oum explora a diversidade da música marroquina, fundindo-a com sonoridades soul, gnawa e árabe-andaluz. O seu mais recente álbum “Zarabi” será apresentado no TEMPO no dia 19 de maio.

Parcerias com associações locais

A companhia Quorum Ballet, coreografada por Daniel Cardoso, regressa ao Teatro de Portimão no dia 26 de maio para, através das linguagens da dança, do teatro, da poesia, da música e das artes plásticas e técnicas multimédia, apresentar a peça “Dois Séculos”, um encontro com a vida e obra de Manuel Teixeira Gomes, representando alguns momentos da sua biografia singular.

A associação cultural Dancenema, apresenta, no dia 23 de maio, a peça “Sem retorno”, uma reflexão sobre o estado de espírito, personalidade e introspeção acerca dos mundos vivenciados por Manuel Teixeira Gomes, desenvolvida sob o olhar contemporâneo das autoras Ana Alberto e Thora Jorge.

Em parceria com a parceria com a associação cultural Contramaré, será apresentado no auditório do museu de Portimão uma maratona de cinema do mediterrâneo. Nesta “Mar à Tona”, o público poderá assistir a dois filmes de ficção e um documentário: serão apresentados “Balaou” de Gonçalo Tocha a 3 de maio, “Novo Cinema Paraíso” de Giuseppe Tornatore a 10 de maio e “Na Síria” de Philippe Van Leeuw no dia 24 de maio.

O Festival Entre Mares termina com a mostra de teatro escolar “Em cena no Mediterrâneo”, que traz ao palco do TEMPO, nos dias 1 e 2 de junho, a peça “Um mar de gente” apresentada pelo Teatro da Caverna, e, no dia 7 de junho, a peça “(Des)Humanidade”, de Marta Freitas, apresentada pelo grupo de teatro do curso profissional de artes do espetáculo da Escola da Bemposta.

Os espetáculos do Festival Entre Mares começam às 21h30.

Os espetáculos “Halka”, “Kismet”, “Zarabi” e “Dois Séculos” têm bilhetes a 10 euros (com desconto 25% para menores de 25 anos, maiores de 65 e grupos de 10 ou mais pessoas). Poderá ainda ser adquirido o passe do festival para estes quatro espetáculos por 30 euros. Os bilhetes para o evento na Black Box custam cinco euros. A maratona de cinema e a mostra de teatro escolar têm entrada gratuita.

JA