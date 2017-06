Festival do Caracol anima Querença este fim de semana

Connect on Linked in

No próximo fim de semana, 3 e 4 de junho, a Casa do Povo de Querença, com o apoio da união de freguesias de Querença, Tôr e Benafim e da Câmara de Loulé, vai organizar mais um Festival do Caracol em Querença.

Neste certame, os visitantes poderão provar as várias maneiras de confecionar pratos com o caracol e haverá, ainda, uma mostra de produtos locais e artesanato, com expositores pertencentes à união de freguesias.

O evento decorrerá no largo da igreja de Querença, a partir das 16h00, e contará com animação de baile a cargo do organista/vocalista Ruben Filipe, no decorrer dos dois dias.

A entrada é livre.

JA