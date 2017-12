Festival de Teatro em Ferragudo termina em festa este fim de semana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Termina no próximo fim de semana, dias 9 e 10 de dezembro, a 10ª edição do FesTA – Festival de Teatro, organizado pela ACD Ferragudo, que teve início no dia 17 de novembro passado.

Será uma jornada dupla, já que no sábado à noite irá à cena a comédia “6 retratos à la minuta”, trazida pelo Grupo Teatro da Gorda (Olhão), o mesmo grupo que apresentou em edições anteriores a peça “Mé menine… e o té pai?” que até à data foi o maior êxito do festival.

No dia seguinte, na tarde de domingo, o Grupo Teatro Sénior de Portimão apresentará no palco da sala Carlos Paredes o seu mais recente trabalho, “As valsas da vida”, espetáculo que a organização ofereceu às instituições de apoio a idosos do concelho (Ferragudo, Estombar, Lagoa e Porches).

JA