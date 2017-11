Festival de Órgão do Algarve arranca em Portimão

Connect on Linked in

Portimão acolhe o concerto inaugural do Festival de Órgão do Algarve, já amanhã, 3 de novembro, na igreja matriz, com o organista António Esteireiro e a participação do Coral Adágio dirigido pelo maestro António Alves. Em conjunto, apresentarão uma obra do compositor alemão Heinrich Schütz inspirada num salmo religioso.

Natural de Lisboa, António Esteireiro realizou os seus estudos em musicologia, órgão e música sacra, em Lisboa, Regensburg, Munique e Bremen.

Além de convidado regular dos principais ciclos de concertos e festivais de órgão nacionais, coordenou também vários ciclos de concertos (Integral Messiaen 2010 na Sé Patriarcal e os Ciclos de Órgão da Basílica dos Mártires e do Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa). Apresentou-se em concerto em vários festivais de órgão europeus, Brasil e México. Atualmente, leciona no Instituto Gregoriano e na Escola Superior de Música de Lisboa as disciplinas de órgão e improvisação.

O concerto seguinte na igreja matriz de Portimão tem lugar, a 10 de novembro, com a organista Daniela Moreira.

Os concertos realizam-se às 21h30 e são de entrada livre.

Este festival é organizado pela Associação Cultural Música XXI e conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de Faro, Loulé, Tavira e Portimão.

