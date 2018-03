Festival de humor traz “os melhores dos piores” a Lagoa

Connect on Linked in

O auditório municipal de Lagoa vai ser palco, durante o mês de março, sempre às 21h30, do festival de humor Humorfest, com espetáculos de alguns dos maiores humoristas nacionais.

Da programação do Humorfest fazem parte os espetáculos de Nilton – “Falta de Juízo” (dia 10 de março), a comédia “Quem é o Jeremias” com Octávio Matos (dia 17 de março), a comédia “Os 39 Degraus” (dia 23 de março), “Rabo de Saia” (dia 24 de março) e o festival de humor encerra com António Raminhos a apresentar “O Melhor do Pior” (dia 31 de março).

Cara bem conhecida de programas como “5 para a meia-noite” ou “Donos disto tudo” da RTP, António Raminhos é atualmente um dos humoristas mais acarinhados pelo público português. A sua participação no programa da TVI “Dança com as Estrelas” valeu-lhe o título adicional de “O mais esforçado pior bailarino de sempre”.

Depois do sucesso de mais de dois anos em digressão com o espetáculo “As Marias”, o humorista encontra-se agora em cena com “O Melhor do Pior”, uma visita à sua vida nos anos de 2016 e 2017. Segundo o próprio, este espetáculo “não é stand up, nem é um monólogo… é terapia…”.

Os bilhetes para todos os espetáculos do Humorfest custam 10 euros.

