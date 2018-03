Festival das Camélias está de regresso a Monchique

Connect on Linked in

A quarta edição do Festival de Camélias tem lugar, entre os próximos dias 24 e 25 de março, no concelho de Monchique – o único local a sul de Sintra onde é possível encontrar estas flores. Este ano, o festival decorre no edifício do antigo casino das Caldas de Monchique, assim como no espaço envolvente.

Exposição e concurso de camélias, mostra de artesanato, animação e o percurso Rota das Camélias fazem parte do programa deste evento.

“Sendo a camélia um ícone natural, cultural e patrimonial do concelho, não fazia sentido que não existisse um momento em sua homenagem e contemplação”, adianta a organização, a cargo da autarquia local, frisando que, “após quatro anos, existe a certeza e a convicção que Monchique é já uma referência e que reúne em si a distinção de Jardim do Algarve, e o festival foi e é (mais) um impulsionador deste atributo”.

Este ano, o programa vai centrar toda a programação nas artes performativas. “Vamos ter animação circulante constante, um concerto que junta piano, guitarra, contrabaixo e harpa todos combinados num único instrumento (chapman stick), vamos ter poesia à solta, assim como várias performances e teatros”, refere a organização, que também vai manter a exposição de camélias, a mostra de artesanato e doçaria e as duas rubricas criadas no ano passado: “Ilustra-te” e “Festival Comvida”.

A primeira lança um convite a um artista para criar ilustrações do festival, onde a camélia está sempre presente. A segunda rubrica pretende trazer ao festival o trabalho in loco de artistas, através da criação de peças originais para o Festival das Camélias.

O evento integra ainda a Rota das Camélias, onde será dado o mote para os participantes partirem à descoberta das camélias que vão conduzir os participantes por percursos exuberantes, tendo como cenário a fantástica serra de Monchique.

NC|JA