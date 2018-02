Festival da Canção: Diogo Piçarra ganha semi-final, Susana Travassos fica a um ponto da final

Connect on Linked in

O algarvio Diogo Piçarra venceu a segunda semi-final do Festival RTP da Canção, com “Canção do Fim”, obtendo a votação máxima tanto do júri como dos espectadores (24 pontos, ou seja, 12+12) e garantindo assim a presença na final.

A também algarvia Susana Travassos, com “Mensageira”, de Aline Frazão, ficou no oitavo lugar a apenas um ponto da sétima posição que lhe daria a passagem à final. A canção de Suzana Travassos foi uma das mais votadas pelo júri, mas a votação do público em casa, por telefone, não foi suficiente para que a vila-realense conseguisse entrar no lote das sete apuradas.

O Festival RTP da Canção 2018 é composto por duas semi-finais e de cada uma delas (com 14 canções) foram apuradas sete para a final agendada para o próximo dia 4 de março, em Guimarães.

De entre as 14 canções finalistas sairá a que representará Portugal no Festival Eurovisão da Canção 2018, que se realizará no próximo dia 12 de maio em Lisboa. Recorde-se que Portugal acolhe este ano aquele festival devido ao facto de o ter ganho, no ano passado e pela primeira vez, através de Salvador Sobral.