Festival Al-Mutamid leva música do Médio Oriente e do Magreb a Vila Real de Santo António

O festival de música Al-Mutamid passa por Vila Real de Santo António, este sábado, dia 27 de janeiro, com o espetáculo do grupo Samarcanda, no Centro Cultural António Aleixo, às 21h30.

O grupo é formado por três músicos que interpretam com esmero a rica tradição do oriente muçulmano, trazendo canções do Magrebe e peças de corte clássico procedentes da Turquia e Egito.

Na sua atuação em VRSA, o trio irá interpretar música dos países do entorno mediterrânico utilizando, para isso, instrumentos originais de corda, vento e percussão.

Fazem parte deste lote instrumentos como o `ud ou alaúde árabe, passando pela darbouka egípcia, o bouzouki grego ou o kanun, todos dotados de uma grande beleza plástica e sonora.

O concerto é, pois, uma proposta de aproximação à arte e sensualidade sonora que durante séculos inundou bazares, medinas e palácios do oriente.

Além de VRSA, o Festival de Música Al-Mutamid irá passar por sete cidades algarvias, completando o seu 18º aniversário em 2018, o que o torna num dos festivais mais antigos da região.

Ao longo dos anos, este evento tem dado a conhecer mais profundamente a música árabe-andalusí e oriental, com atuações de grupos especializados no resgate dos sons de al-Andalus e nas músicas e danças do Médio Oriente, Magrebe e Mediterrâneo Oriental.

Este festival, pioneiro e de caraterísticas únicas em Portugal, é também uma homenagem ao rei poeta al-Mutamid, filho e sucessor do rei de Sevilha Al-Mutadid.