Festa histórica “Salir do Tempo” atrai milhares de visitantes àquela vila

D. Afonso III foi a figura central da edição deste ano do “Salir do Tempo”, evento que durante três dias (21, 22 e 23 de julho) animou a vila de Salir com uma recriação histórica do momento em que o Algarve foi conquistado aos mouros.

As ruas estreitas e íngremes que levam às ruínas do Castelo de Salir encheram-se de figuras de outros tempos – o monarca e a família real, cavaleiros e escudeiros, nobres, clero, cortesãs, gente do povo e um sem números de animadores, dos bobos da corte às bailarinas de dança do ventre – que trouxeram o ambiente social, político e militar da Idade Média.

Milhares de visitantes, entre os quais muitos turistas curiosos por ver “ao vivo e a cores” um pedaço da História de Portugal, tiveram a oportunidade de assistir a um programa de animação único, com torneios militares a pé e a cavalo, exposição de armas, teatro sobre cenas do quotidiano da época, espetáculos de música árabe, animação itinerante e muito mais.

A gastronomia foi outro dos destaques do “Salir do Tempo” e, nos espaços de restauração do recinto, o visitante teve oportunidade de saborear petiscos tradicionais servidos em pratos e copos elaborados em materiais da época medieval.

Também o mercado medieval trouxe realismo a uma vivência longínqua, com muitos produtos árabes – da bijuteria, vestuário, cabedais às decorações – mas também com a venda de produtos que eram a base alimentar da época.

Destaque também para a decoração do recinto e para a atuação de dezenas de performers que, em constante interação com o público, trouxeram momentos bem-humorados a um cenário que recuou vários séculos no tempo.

Em jeito de balanço, o presidente da Câmara Municipal de Loulé, entidade organizadora deste evento, sublinhou o “interesse da parte dos muitos visitantes que por aqui passaram na História e no património material e imaterial desta vila do Concelho de Loulé, fielmente recriada no ‘Salir do Tempo'”.

Vítor Aleixo realçou ainda “o contributo de eventos como este para a dinamização desta vila do interior nestes dias, atraindo assim, mais turistas para uma zona marcada pelos problemas de desertificação e envelhecimento da população”.