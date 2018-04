Festa dos Folares é este domingo em Querença

Connect on Linked in

Querença volta a ser palco da já tradicional Festa dos Folares, em honra da Nossa Senhora da Graça, no próximo domingo (8 de abril), numa iniciativa promovida pela Comissão de Festas da Paróquia de Querença, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim.

No entanto, o evento arranca já este sábado, pelas 9h00, no Salão de Festas da Casa do Povo de Querença, onde haverá “Baile do Folar”, animado pelo acordeonista Nelson Duarte.

No domingo, a festa tem início com a celebração religiosa. À eucaristia, agendada para as 15h00, segue-se a procissão com a imagem da Nossa Senhora da Graça, pelas artérias da aldeia.

Depois decorre, no Largo da Igreja, o tradicional Leilão de Ofertas e Folares. Durante a tarde, os visitantes poderão degustar iguarias típicas da região, enquanto que a Associação Artística Satori irá animar os mais novos com pinturas faciais e modelagem de balões.

Às 17h30, Afonso Dias e Amigos leva a música tradicional a Querença. A entrada é livre.