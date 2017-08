Festa do PS: Costa faz promessas e critica oposição

Connect on Linked in

O primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, encerrou a Festa de Verão dos socialistas, em Faro, num palco onde estavam todos candidatos socialistas às Câmaras algarvias, com um discurso recheado de promessas e de críticas aos líderes do PSD e do CDS.

António Costa prometeu que o próximo Orçamento do Estado (OE) “será marcado por um maior reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública” porque “são essenciais à qualidade de vida dos portugueses”. E garantiu que “o orçamento das famílias vai continuar a aumentar”, através da introdução de mais escalões no IRS “para que quem ganhe menos pague menos, porque é com maior justiça fiscal que nós também melhoramos o rendimento das famílias”.

O governante sublinhou que é necessário “prosseguir as boas políticas que dão bons resultados” e garantiu que o OE “seguramente vai continuar a prosseguir uma trajetória de controlo do défice”, porque só assim se pode reduzir a dívida pública, bem como continuar a estimular o investimento para o país continuar a crescer e a criar emprego.

Além das promessas, desafiou os líderes do PSD e do CDS a aprovarem a reforma da floresta e acusou-os de não terem feito nada por aquela área enquanto governaram. António Costa recordou ainda que aqueles dois partidos “não foram a debate” quando o Governo colocou em discussão pública os diplomas da nova reforma, em outubro do ano passado: “Há muitos que só se lembram da floresta quando a calamidade a atinge”, afirmou.

Costa disse ainda que o atual Governo socialista “pôs fim a uma longa estagnação” e considerou que os resultados têm que ter continuidade “para os próximos dez anos”.