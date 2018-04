Festa do basquetebol juvenil anima Albufeira

Connect on Linked in

Milhares de jovens estão esta semana em Albufeira para participarem naquela que já é considerada a maior competição desportiva juvenil federada realizada no nosso país.

A 12ª edição da Festa do Basquetebol arrancou no passado dia 3 e vai prolongar-se até 8 de abril (domingo), em vários espaços desportivos da cidade. São seis dias de competição, convívio e solidariedade com a totalidade dos jogos a ser transmitida via internet. O “All-Star Game”, no dia 7 de abril, é um dos momentos mais aguardados da festa.

Refira-se que a Festa do Basquetebol já conta com 12 edições, sete das quais foram realizadas na cidade de Albufeira, que por estes dias é a capital do basquetebol nacional.

Nesta edição participam cerca de 1.200 representantes das várias seleções regionais dos escalões de sub-14 e sub-16 masculinos e femininos.

Os jogos, de entrada livre (limitada à lotação dos pavilhões), decorrem no pavilhão municipal de Albufeira, pavilhão desportivo da EBSA, pavilhão desportivo da ESA, pavilhão Francisco Neves, pavilhão da EB 2,3 Francisco Cabrita e pavilhão de Olhos de Água. As finais estão marcadas para a manhã do dia 8 de abril.

A iniciativa continua a integrar uma vertente de solidariedade, estando previsto para esta sexta-feira, dia 6 de abril, às 11h00, a visita às instalações do centro paroquial de Paderne, destinada a entregar a verba angariada no evento, através da ação Basket Solidário. Este ano, cada participante contribui com dois euros, o dobro do valor inicial, estando prevista a angariação de cerca de 2.800 euros.

A Festa do Basquetebol é uma iniciativa da Federação Portuguesa de Basquetebol, em parceria com a Câmara Municipal de Albufeira e com o apoio da Associação de Basquetebol do Algarve, Imortal Basket Club e Clube de Basquete de Albufeira. O evento conta, ainda, com a colaboração de várias associações distritais de basquetebol de todo o país.

