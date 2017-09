Festa de Ayamonte começa (mais uma vez) em Vila Real de Santo António

Connect on Linked in

O arranque da Festa das Angústias, a principal festividade anual da localidade espanhola de Ayamonte, voltou acontecer na cidade de Vila Real de Santo António, tal como manda a tradição desde há várias décadas.

Trata-se de uma tradição que tem vindo a ser reforçada desde a criação da Eurocidade do Guadiana, que reúne as localidades de Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António.

A tradição manda que a banda filarmónica de Ayamonte se desloque até à cidade pombalina, numa comitiva que é encabeçada pelos responsáveis municipais, para levar a Banda Musical do Samouco, de barco, até à localidade espanhola. Aquela filarmónica do Distrito de Setúbal cumpre esta tradição anualmente para participar posteriormente nos festejos em Ayamonte.

Ontem, ao fim da tarde, os representantes do município de Ayamonte, liderados pelo edil Alberto Fernández, foram recebidos na Praça Marquês de Pombal pela vice-presidente da Câmara de VRSA, Conceição Cabrita. Posteriormente, a comitiva, já incluindo a Banda do Samouco e as diversas entidades portuguesas, passou o Guadiana de barco e juntou-se aos milhares de ayamontinos que aguardavam no outro lado da fronteira.

As festas foram, assim, abertas e vão prolongar-se até ao próximo sábado, não só no recinto destinado aos festejos, onde estão instaladas as típicas ‘casetas’ com comida, bebida e música, mas também um pouco por toda a cidade de Ayamonte, onde decorrem diversas manifestações culturais e desportivas.

Domingos Viegas