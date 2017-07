Ferreiras sopra 20 velas este fim de semana

Connect on Linked in

Bolo de aniversário, a banda Íris, Primes do Zé, danças e muita gastronomia, marcam o aniversário da freguesia de Ferreiras. Foi constituída há 20 anos e é uma das que mais tem crescido, em matéria de população, no município de Albufeira

A freguesia de Ferreiras está em festa: celebrou dia 12 vinte anos de existência, mas as comemorações decorrem neste fim de semana, ou seja, dias 15 e 16.

Esta foi a freguesia, segundo o Instituto Nacional de Estatística, que mais cresceu em Albufeira no que toca ao índice populacional, nos últimos dez anos. Em 2001 tinha 4.951 habitantes e em 2011 registaram-se 6.406 habitantes.

De resto, as comemorações do 25 de Abril deste ano ficaram marcadas pela inauguração da sede administrativa da freguesia, um imóvel em local privilegiado adquirido e adaptado pelo município de Albufeira, no valor de cerca de 250 mil euros.

A festa deste aniversário vai contar com gastronomia, baile e espetáculos. No sábado, a partir das 20h00, haverá tasquinhas, baile com Rui & Miguel e as atuações dos grupos de danças de salão do Juventude Desportiva de Fontainhas e o de Danças de Orientais do Futebol Clube de Ferreiras. É nesta noite que serão cantados os parabéns à freguesia, seguindo a distribuição pelos presentes do bolo de aniversário.

No domingo, as tasquinhas abrem às 19h00, com a atuação do Rancho Folclórico Amigos de Ferreiras, ao que se seguirá o concerto pelos Primes do Zé. O festejo termina em grande, com a Banda Íris.

