Fernando Negrão em VRSA no ciclo de jantares da JSD Algarve

A Comissão Política Distrital da JSD/Algarve irá realizar a segunda sessão do ciclo de jantares “À sexta-feira com…”, esta sexta-feira, em Vila Real de Santo António, com o líder do Grupo Parlamentar do PSD, Fernando Negrão.

Fernando Negrão, que já foi deputado pelo Algarve, tendo sido cabeça-de-lista da região nas eleições legislativas de 2002, volta assim a uma região que marca o seu percurso político.

O evento irá realizar-se no restaurante Coração do Marquês, em Vila Real de Santo António, com início previsto para as 20h00, e irá contar ainda com a presença do deputado José Carlos Barros, eleito pelo Algarve, e da presidente de Câmara Municipal local, Conceição Cabrita.