Ferguson, Mourinho e Guardiola inspiram livro sobre liderança no desporto

No próximo sábado, 23, pelas 19h00, será apresentado na Direção Regional do Algarve do IPDJ, em Faro, o livro “Liderator – A Excelência no Desporto”, de Luís Lourenço e Tiago Guadalupe e da editora Prime Books.

Escrito a duas mãos, este livro apresenta-nos, de uma forma inspiradora, objetiva e prática, todos os principais fatores da liderança desportiva de sucesso, bem como a sua transposição e aplicação ao universo das empresas e das organizações.

A obra conta com a participação especial de José Mourinho, Leonardo Jardim, José Couceiro, Nicky Butt, Andy Cole, Francis Lee, Ricardo Pereira, Domingos Soares de Oliveira, João Gabriel e Manuel Sérgio.

Este livro descodifica a “arte de liderar” de três casos de sucesso através da caracterização dos traços de personalidade de Alex Ferguson, José Mourinho e Pep Guardiola, tornando esta obra indispensável para quem deseje conduzir uma equipa – desportiva ou empresarial – rumo aos objetivos.

Luís Lourenço escreveu a biografia oficial de José Mourinho e já redigiu outras obras dedicadas ao conhecido treinador. É doutorado em Economia e mestre em ciências da comunicação. Foi jornalista na TSF e na SIC e leciona na Universidade Europeia/Laureate International Universities, em Lisboa. É vice-presidente do Vitória de Setúbal.

Tiago Guadalupe é mestre em Ciências do Desporto e a tese de mestrado, sob o tema “Perfil Psicológico de Prestação e Orientações Cognitivas – Caso de estudo com jogadores internacionais do Chelsea e do Benfica”, contou com a colaboração de algumas referências do futebol mundial, como José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Nuno Gomes, Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry, Ashley Cole, Petr Cech entre outros. Estagiou com José Mourinho no Chelsea, em 2007, e no Sporting de Braga, Benfica e Lokomotiv de Moscovo. É coordenador da divisão de desporto na Câmara Municipal de Loulé.