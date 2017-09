Feira Medieval de Silves transportou 154 mil pessoas para o passado

Print This Post

A XIV Feira Medieval de Silves, que decorreu de 11 a 20 de agosto, bateu o recorde de visitantes dos últimos anos, com 154 mil pessoas a visitarem o centro histórico da cidade. Os dados acabam de ser revelados pela organização do evento, que é da responsabilidade da Câmara Municipal de Silves.

“Conclui-se que foram ultrapassadas as expetativas para o evento, tendo-se atingido os 154 mil visitantes, número superior aos dos anos anteriores”, lê-se num comunicado enviado à nossa redação.

“Estamos muito satisfeitos por termos, mais uma vez, trazido centenas de milhares de visitantes à nossa cidade, em dez dias de animação que são de grande importância, não apenas para a promoção do nosso território, enquanto espaço onde o património tem grande importância, mas também em termos económico-financeiros, já que o comércio local beneficia grandemente com a organização desta festa”, salienta Rosa Palma, presidente da Câmara de Silves, a propósito do balanço que se faz da XIV Feira Medieval de Silves.

Cento e noventa expositores, mostrando diversos materiais e gastronomia, encheram as ruas da cidade. Pelo segundo ano consecutivo, o cortejo que abriu diariamente a feira contou com a participação de todos os grupos de animação (teatro, música, dança, acampamentos, torneio medieval, animação de rua), convidados e voluntários. O cortejo contou em média com uma participação de 110 pessoas.

Nesta edição de 2017 foram ainda realizadas mais de 60 atuações diárias, tendo-se ultrapassado as 600 apresentações nos dez dias em que decorreu o evento, excluindo as duas sessões de torneio medieval e o espetáculo no castelo.

No que toca ao torneio, o mesmo esgotou em quase todas as sessões, o que demonstra o interesse dos visitantes do evento por esta animação em particular.

“Fazemos um balanço bastante positivo deste evento, o que não nos impede, naturalmente, de considerarmos ser importante repensá-lo a cada edição, de modo a que possamos melhorá-lo”, afirma Rosa Palma.

